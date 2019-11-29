ابنة شقيق أسامة بن لادن تغني في ملهى ليلي

لندن(صدى):

كشفت تقارير صحافية بريطانية، اليوم الجمعة، عن أحدث ظهور لابنة الأخ لزعيم القاعدة أسامة بن لادن التي قالت أنها مغنية تحاول تحقيق النجاح في العاصمة لندن، بعد محاولتها الأولى في نيويورك بالولايات المتحدة.

وظهرت ابنة شقيق أسامة بن لادن وهي تغني رفقة فرقتها، المكونة من ثلاث نساء، في ناد لندني، ورفضت الحديث عن عمها الذي قتلته القوات الأمريكية في عملية خاصة.

واتخذت الفتاة اسم عائلة أمها قبل الزواج، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بينما قدمت أغاني باللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ فيما أكدت أنها لم تلتق عمها زعيم تنظيم القاعدة أبدا.