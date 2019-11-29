النيابة العامة تحيل مواطنًا شهّر بطفل إلى المحكمة المختصة

حمود العنزي(صدى):

قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، إحالة مواطن إلى المحكمة المختصة بتهمة الإساءة إلى طفل قاصر والتشهير به في منصات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، رفع والد الطفل شكوى إلى الجهة المختصة قائلًا أن المدعى عليه ضرب ابنه البالغ من العمر (3 أعوام) وأجبره على تقبيل قدمه، حيث صور مقطع فيديو للواقعة بقصد إهانته.

وعلى الفور، فتحت النيابة تحقيقًا مع المدعى عليه ووجهت إليه تهمة إساءة معاملة طفل طبقا للمادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، لتتم إحالته إلى المحكمة المختصة.