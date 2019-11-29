آخر التطورات في أزمة عبدالرزاق حمدالله ومرابط

طلال الغامدي(صدى):

أظهرت صورة آخر التطورات في الأزمة التي اندلعت بين المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين مرابط؛ حيث رفض حمدالله منح مرابط ركلة جزاء لتسديدها في لقاء أبها بالجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف نادي النصر، عبر حسابه الرسمي عبر تويتر، عن صورة لمرابط وحمدالله وهما متواجدان في حفل العشاء الذي أُقيم لنجوم النصر، أمس الخميس، في مدينة دبي الإماراتية؛ حيث ظهر الثنائي المغربي يتحدثان معًا بشكل طبيعي ويبتسمان وكأن شيئًا لم يحدث.