أسهم أرامكو تغلق أبوابها أمام اكتتاب الأفراد

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الجمعة، عن انتهاء فترة اكتتاب الأفراد على أسهم شركة (أرامكو السعودية) منذ قليل، والتي بدأت يوم الأحد 17 نوفمبر 2019.

يأتي ذلك على أن تستمر فترة اكتتاب المؤسسات إلى يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019؛ فيما كانت الشركة قد أعلنت طرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب العام، ما يعادل 3 مليارات سهم، على أن يتم تخصيص 0.5% كحد أعلى منها للأفراد.

وتجدر الإشارة إلى أنه اكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري الذي تم تحديده عند 32 ريالًا للسهم، وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح والتخصيص يوم الخميس 5 ديسمبر 2019.