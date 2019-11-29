بعد سؤالها عن والدها.. أم تقتل طفلتها بـ«الفيل الأزرق»

القاهرة(صدى):

توفت طفلة «6 سنوات» في مصر بقرص مخدر داخل شقتها حيث تبين من التحريات أن والدتها الـ«صيدلانية» تتعاطى الحبوب المخدرة بعد انفصالها عن زوجها «والد المجنى عليها»، ومعاناتها من مشكلات عديدة.

وتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة، كما تبين أن والدتها أعطتها قرص «الفيل الأزرق» وعندما فارقت الحياة، ادّعت وفاتها نتيجة تناول القرص المخدر عن طريق الخطأ.

وقالت والدة المجنى عليها، إنها تتعاطى الحبوب المخدرة كى تنسى مشكلاتها الأسرية التي تمر بها منذ طلاقها من والد الطفلة، وسؤالها الدائم عنه، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار قتلها، معترفة بوضع «القرص المخدر» لها في كوب العصير، بعدها دخلت في فقدان للوعى انتهى بوفاتها.