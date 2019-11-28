  • الخميس 28

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. لفظ غير لائق من فوز العتيبي لزوجها

لفظ غير لائق من فوز العتيبي لزوجها

لفظ غير لائق من فوز العتيبي لزوجها
أميرة خالد (صدى):

نشرت الناشطة فوز العتيبي، مقطع فيديو، مع زوجها أحمد أثار استفزاز العديد من المواطنين.

وظهرت العتيبي، وهي ترتدي «قبعة» وتضع سماعات في أذنها، ثم طلب منها زوجها إسدال شعرها على كتفها.

وقالت لزوجها كلمة غير لائقة تطلب منه الكف عن الحديث، لكنها استجابت لطلبه وأسدلت شعرها وتبادلا القبلات.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه لا يوجد احترام بينها وبين زوجها.

اقرأ أيضًا:

انتقادات لاذعة ضد فوز العتيبي بعد تصريحاتها المسيئة للرجل الشرقي

مواطنة شابة: التعدد مثل الخيانة واتفقت مع زوجي لا يتدخل فيني (فيديو)


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3209 ] نشر منذ 32 دقيقة

احييية احييية
زوجها محتاج جلسة نفسية طارئة في غرفة الجغجغة وهي ماتلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *