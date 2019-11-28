السجن مدى الحياة لشابين اغتصبا طبيبة

الخرطوم(صدى):

أوقعت محكمة سودانية اليوم الخميس، عقوبة السجن مدى الحياة، والجلد 100جلدة تعزيرًا، بحق شابين اغتصبا طبيبة داخل موقف المواصلات العامة ” جاكسون “.

وجاء ذلك وسط العاصمة الخرطوم، إبان اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وأدانت المحكمة، الشابين بـ “ الاشتراك في النهب والاستدراج والاغتصاب “ حيث قال القاضي الذي نطق الحكم: ” لو وجدت عقوبة أردع من ذلك لأصدرتها في مواجهتكم لبشاعة الجريمة “.