السجن مدى الحياة لشابين اغتصبا طبيبة
أوقعت محكمة سودانية اليوم الخميس، عقوبة السجن مدى الحياة، والجلد 100جلدة تعزيرًا، بحق شابين اغتصبا طبيبة داخل موقف المواصلات العامة ” جاكسون “.
وجاء ذلك وسط العاصمة الخرطوم، إبان اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وأدانت المحكمة، الشابين بـ “ الاشتراك في النهب والاستدراج والاغتصاب “ حيث قال القاضي الذي نطق الحكم: ” لو وجدت عقوبة أردع من ذلك لأصدرتها في مواجهتكم لبشاعة الجريمة “.
abdul[ عدد التعليقات: 1893 ] نشر منذ 53 دقيقة
السجن المؤبد مكلف جدا للدولة إلّا إذا ارتبطت بأشغال داخل السجن او خارجها تحت مراقبة العساكر للسجناء ، مثل الاعما في مشاريع زراعية او منشآت مدنية كحفر المناجم وشق الطرقات. اما ان يغتصب ثم يعيش بقية حياته آكل شارب في السجن وهو في عز شبابه فهذا لا يتساوي مع فحش الجريمة. ايها القاضي: قلل السنوات من مدي الحياة الي ١٠ او ٢٠ سنة ، بس مع الاشغال الشاقة التي تناسب قدرته.
abdul[ عدد التعليقات: 1893 ] نشر منذ 52 دقيقة
السجن المؤبد مكلف جدا للدولة إلّا إذا ارتبطت بأشغال داخل السجن او خارجها تحت مراقبة العساكر للسجناء ، مثل الاعمال في مشاريع زراعية او منشآت مدنية كحفر المناجم وشق الطرقات. اما ان يغتصب ثم يعيش بقية حياته آكل شارب في السجن وهو في عز شبابه فهذا لا يتساوي مع فحش الجريمة. ايها القاضي: قلل السنوات من مدي الحياة الي ١٠ او ٢٠ سنة ، بس مع الاشغال الشاقة التي تناسب قدرته.