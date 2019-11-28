أب يزوج طفلته من رجل محكوم عليه بالإعدام

فهمي محمد(صدى):

عقد سجين يمني قران طفلته البالغة من العمر تسع سنوات على سجين آخر مدان بعدة جرائم، ومحكوم عليه بالإعدام.

وتعود القضية إلى بداية الشهر الحالي نوفمبرعندما تلقت والدة الطفلة اتصالات من داخل السجن المركزي في صنعاء، حيث يقضي زوج الطفلة ووالدها فترة العقوبة، يطالبها رجل بإحضار الطفلة ” هديل “ إلى السجن للدخول عليها في ” بيت الخلوة الشرعية “ باعتباره زوجًا لها بعد عقد قرانها من قبل والدها.

في حين ناشدت والدتها في تسجيل مرئي بثته الناشطة اليمنية هيفا مالك ” بمنع هذا الزواج وإبطال العقد “ ، حيث دخل والد الطفلة السجن بتهمة السرقة، فيما تعيش الطفلة مع والدتها مع ثلاث شقيقات أخريات، حيث تعمل الأم في تنظيف المنازل لإطعام اطفالها.