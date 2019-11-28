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زيارة مفاجئة وغير معلنة من «ترامب» إلى أفغانستان

زيارة مفاجئة وغير معلنة من «ترامب» إلى أفغانستان
واشنطن(صدى):

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، دولة أفغانستان بشكل مفاجئ.

وأجرى الرئيس الأمريكي لقاء مع نظيره الأفغاني أشرف غني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تخفض تدريجيًا قواتها في البلاد.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3205 ] نشر منذ 32 دقيقة

وسيغادر افغانستان بطريقة مفاجئة وغير معلنة
مو ناقص يقرح جو ذهب للدعاية لحملتة الإنتخابية مو عشان يمكن يرجع بعضة وممكن لا يجدوة مطلقآ

[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 27 دقيقة

لو اندلعت حرب وانتصرت أمريكا وحلفاؤها على إيران..

سيكون وجود أمريكي كبير داخل إيران الى ابد الآبدين من كان يصدق وجود أمريكي في العراق قبل به الشيعة وبعده وجود في سوريا

ضريبة الهزيمة تقدمها إيران لأمريكا وقدمتها سوريا

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