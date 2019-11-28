زيارة مفاجئة وغير معلنة من «ترامب» إلى أفغانستان

واشنطن(صدى):

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، دولة أفغانستان بشكل مفاجئ.

وأجرى الرئيس الأمريكي لقاء مع نظيره الأفغاني أشرف غني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تخفض تدريجيًا قواتها في البلاد.