بدأت بـ «عمو عطشانة» .. الحكم بإعدام ثلاثيني اغتصب طفلة

عمان(صدى):

قضت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن، بالإعدام شنقًا لشاب ثلاثيني اغتصب طفلة بعدما طلب منه شربة ماء.

وبدأت القصة عند عودة الطفلة من المدرسة حيث شاهدت الجاني في طريقها وهو أحد أقرباء والدتها، فقالت له «عمو عطشانة».

واستدرج المتهم الطفلة إلى منزله وتهجم عليها جسديًا وجنسيًا ثم سمح لها بمغادرة المنزل بعد بكائها وتوسلاتها.

وجلست الطفلة تبكي على الطرق حتى رآها قريب لها، فأخذها إلى ذويها وأخبرتهم بما حدث معها وبمكان سكن المتهم، ليتبين أنه قريب والدتها.