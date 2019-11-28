4 إرشادات قبل تسوقك الإلكتروني في الجمعة البيضاء

علي القحطاني(صدى):

وجهت الهيئة العامة للجمارك، مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة للتسوق الإلكتروني خلال يوم الجمعة البيضاء، الموافق غدًا.

وتضمنت النصائح الآتي:

تأكد من مطابقة المنتج مع المواصفات والمقاييس السعودية.

قم بالاطلاع على المنتجات التي يمنع دخولها للمملكة من خلال موقع الجمارك الإلكتروني.

تأكد من حصولك على البيان الجمركي من شركة الشحن للاطلاع على تفاصيل أموالك المدفوعة.

تأكد من عدم حاجة المنتج لإذن الفسح من بعض الجهات المختصة.