ناسيًا اثنين من المكرّمين .. «آل الشيخ» يُكرم رؤساء الهلال والوليد بن طلال (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

كرّم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، رؤساء نادي الهلال، في حفل اليوم بمناسبة اقتناص الزعيم بطولة دوري أبطال آسيا.

وأظهر مقطع فيديو، تكريم المستشار تركي آل الشيخ لكافة رؤساء الهلال وكذلك الأمير الوليد بن طلال الذي جاء على رأسهم.

وقال آل الشيخ: «هادول رجال الهلال على قلب رجل واحد، الإنجاز هذا لا يُنسب فقد لإدارة الأمير فهد بن نافل وإنما بناء أجيال وأجيال».

واعتذر تركي آل الشيخ في آخر كلمته عن نسيانه طارق التائب ومحمد الشلهوب، قائلًا: اعذروني.