700 دودة شريطية تستوطن دماغ رجل بعد تناوله لحم الخنزير
تسبب تناول رجل لحم الخنزير غير المطهو، إلى استوطان 700 دودة شريطية داخل جسمه.
وتناول تشو تشونغفا (46 عامًا) من الصين، شريطية الخنزير في وجبة عشاء، ثم ظل يعاني من نوبات ألم منتظمة في الأسابيع القليلة التالية.
وأوضح الأطباء، أن هناك يرقات دود دخلت جسد تشو من خلال الجهاز الهضمي، إذ كشف الفحوصات أن دماغه وصدره مليئان بخراجات الدودة الشريطية.
وقال الطبيب المعالج : لقد قتلنا اليرقات باستخدام العقاقير المضادة للطفيليات والعقاقير الموصوفة لحماية أعضائه وتقليل أي آثار جانبية ناجمة عن العلاج. وانتهت المرحلة الأولى بعد أسبوع ناجح. والآن سنجري المزيد من الاختبارات.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6345 ] نشر منذ 19 دقيقة
اعوذ بالله 700 دودة و ما مات سبحان الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88041 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, ماحرمه ربنا إلا وله حكمة في ذالك ، وهذه المصايب من اهون المضار من لحم الخنزير .. يكرم القاريء ..