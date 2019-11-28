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بالفيديو.. يوسف الثنيان : أشكر ولي العهد على الدعم التاريخي للرياضة والرياضيين

بالفيديو.. يوسف الثنيان : أشكر ولي العهد على الدعم التاريخي للرياضة والرياضيين
نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، استقبال رائع من الجماهير لـ يوسف الثنيان، بمناسبة حفل كبير بمناسبة فوز الهلال بـ دوري أبطال آسيا على مسرح محمد عبده.

وتفاعل جماهير الهلال خلال الحفل مع يوسف الثنيان مرددًا : ” يوسف يوسف يوسف ” .

وقال الثنيان خلال كلمته : ” أشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الدعم التاريخي للرياضة والرياضيين “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 88041 ] نشر منذ 17 دقيقة

يرحم زمانك يابطل الهلال ياابو يعقوب .. ماقصرت في زمانك ابهجتنا واجد ..

.. الف مبروك يا يوسف ..

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