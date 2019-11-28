بالفيديو.. يوسف الثنيان : أشكر ولي العهد على الدعم التاريخي للرياضة والرياضيين
أظهر مقطع فيديو، استقبال رائع من الجماهير لـ يوسف الثنيان، بمناسبة حفل كبير بمناسبة فوز الهلال بـ دوري أبطال آسيا على مسرح محمد عبده.
وتفاعل جماهير الهلال خلال الحفل مع يوسف الثنيان مرددًا : ” يوسف يوسف يوسف ” .
وقال الثنيان خلال كلمته : ” أشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الدعم التاريخي للرياضة والرياضيين “.
"أشكر #محمد_بن_سلمان على الدعم التاريخي للرياضة والرياضيين"
تفاعل لا يوصف من جماهير #الهلال مع #يوسف_الثنيان #ليلة_زعيم_آسيا_الهلال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/tMEAAf6EFV
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 28, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88041 ] نشر منذ 17 دقيقة
يرحم زمانك يابطل الهلال ياابو يعقوب .. ماقصرت في زمانك ابهجتنا واجد ..
.. الف مبروك يا يوسف ..