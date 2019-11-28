تعرف على شروط القبول وآلية التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين بوزارة المالية

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة المالية أن برنامج تأهيل المتميزين هو برنامج منتهي بالتوظيف في وزارة المالية يهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات الخريجين المتميزين من الجنسين خلال 18 شهر.

وأشارت إلى أن مزايا البرنامج تتمثل في وجود مكافأة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها الخريج بعد اجتياز البرنامج، ومنح درجتين إضافيتين عند التعيين، ووظيفة مضمونة عند اجتياز البرنامج بنجاح، واكتساب خبرات ومعارف ومهارات وتدريبات بطريقة منظمة وسريعة.

وحول الشروط، أفادت بأنه يشترط على المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية، منتظم دراسيا، لم يمض على تخرجه أكثر من 4 سنوات، التفرغ الكامل خلال مدة التدريب، ألا يقل معدله عن 3 من أصل 4 و 4 من أصل 5، والأولوية للمعدلات الأعلى، معادلة المؤهل إذا كان من خارج المملكة، اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 5 في الايلتس أو مايعادلة، اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الفحص الطبي.

ويمكن التسجيل من خلال موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا .