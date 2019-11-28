تعرّف على ترتيب الأخضر عربيًا

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن التصنيف الشهري للمنتخبات، حيث جاء المنتخب السعودي في المركز السادس عربيًا والـ67 عالميًا.

وتصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات العربية والـ27 عالميًا، ثم المنتخب الجزائري في المركز الثاني عربيا والـ 35 عالميا، ثم المنتخب المغربي في المركز الثالث عربيا والـ 43 عالميا، يليه المصري في المركز الرابع عربيًا والـ51 عالميا.

ويأتي ترتيب المنتخبات العربية عالميًا، كالتالي:

27- تونس

35- الجزائر

43- المغرب

51- مصر

55- قطر

67- السعودية

70- العراق

71- الإمارات

79- سوريا

81- سلطنة عمان

89- لبنان

97- الأردن

99- موريتانيا

100- البحرين

101- ليبيا

106- فلسطين

128- السودان

133- جزر القمر

144- اليمن

147- الكويت

184- جيبوتي

196- الصومال.