بالفيديو.. اعترافات الإرهابي هشام عشماوي بشأن اغتيال وزير الداخلية

القاهرة(صدى):

اعترف الإرهابي هشام عشماوي الواقع في قبضة القوات المسلحة المصرية، بتفاصيل حول واقعة استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم في 2013.

وقال «عشماوي» وفقًا للفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، أنه كان يرصد موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وقام بتصويره حتى يكلف أحد أفراد التنظيم الإرهابي بتنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.

وجاء في الفيديو المنشور، بيان القوات المسلحة، بقرار المحكمة العسكرية في القضية رقم (1/ 2014) جنايات عسكرية والشهيرة إعلاميًّا بقضية «الفرافرة» بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقًا.

وطلبت السلطات المصرية من «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر بتسليم المتهم، وذلك بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا.