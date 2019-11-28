«النمر» يوضح تأثير الزنجبيل على الضغط

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن حقيقة تأثير الزنجبيل على الضغط، وهل يؤدي إلى رفعه أم لا؟

وأوضح «النمر» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الدراسات الطبية أوضحت أن الزنجبيل يخفض الضغط نسبيًا الانقباضي -6ملم زئبق.

كما أشار إلى أنه يُسبب توسع الأوعية الطرفية مما يعطي شعورًا خارجيًا بالدفء، وجاء ذلك ردًا على سؤال تم توجيهه إليه، قائلًا «سُئلت اليوم كثيراً هل الزنجبيل يرفع الضغط ؟؟»