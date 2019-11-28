بالفيديو.. أمطار الخير تهطل على العاصمة المقدسة
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق أمطار الشفا بمحافظة الطائف اليوم.
كما نشرت مقطعًا آخر، يوثق الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة في أكثر من محافظة، اليوم الخميس.
#شاهد🎥
أمطار #العاصمة_المقدسة
اليوم (الخميس) 1 ربيع الثاني 1441 هـ pic.twitter.com/N468kdThj4
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) November 28, 2019
#شاهد🎥
أمطار #الشفا بمحافظة #الطائف
اليوم (الخميس) 1ربيع الثاني 1441 هـ pic.twitter.com/raDlgPJ5qv
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) November 28, 2019
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