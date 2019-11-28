بالفيديو.. أمطار الخير تهطل على العاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق أمطار الشفا بمحافظة الطائف اليوم.

كما نشرت مقطعًا آخر، يوثق الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة في أكثر من محافظة، اليوم الخميس.