وفاة طالب إثر سقوط عارضة المرمى عليه ببلقرن

عادل الحربي(صدى):

توفي طالب يدرس بالأول متوسط في مدرسة ببلقرن، بعد إصابته في مؤخرة رأسه إثر سقوط عارضة المرمى عليه.

وكشفت المعلومات الأولية أن الطالب تعرض لإصابة في مؤخرة رأسه أثناء تأديتهم حصة تربية بدنية وسقوط عارضة المرمى عليه، مما أدى إلى وفاته.

ولم تكشف الجهات الأمنية عن الواقعة حتى الآن وسنوافيكم التفاصيل.