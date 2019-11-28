وفاة طالب إثر سقوط عارضة المرمى عليه ببلقرن
توفي طالب يدرس بالأول متوسط في مدرسة ببلقرن، بعد إصابته في مؤخرة رأسه إثر سقوط عارضة المرمى عليه.
وكشفت المعلومات الأولية أن الطالب تعرض لإصابة في مؤخرة رأسه أثناء تأديتهم حصة تربية بدنية وسقوط عارضة المرمى عليه، مما أدى إلى وفاته.
ولم تكشف الجهات الأمنية عن الواقعة حتى الآن وسنوافيكم التفاصيل.
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 57 دقيقة
يجب الاهتمام بوسائل السلامة في البلد..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88041 ] نشر منذ 55 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون ..
.. الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 9 دقائق
السلامه اولا. مبداء وقانون يطبق بصرامه في كل الدل المتقدمه واللتي تكون سلامه مواطنيها تاتي بالدرجه الاولى قبل السماح باقامه تدريبات رياضيه او اي فعاليات من اي نوع بل يتم تطبيقها في جميع مجالات الحياه اما مايحصل عندنا فليس السلامه اولا بل مشي حالك و مافيه مشكله وعادي وايش تبغانا نسوي يعني منتهى الاتكاليه والمنتهيه بكوارث ننسبها للقضاء والقدر للتهرب من المسئوليه وما يزيد الطين بله هو تكرار هذه المآسي مع ان المثل يقول التكرار يعلم …….