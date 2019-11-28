بالفيديو..دومينيك حوراني تستغل إبنتها للسخرية من ديما صادق

بيروت(صدى):

أثارت الفنانة ​دومينيك حوراني ، حالة من الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو تستغل فيه ​ إبنتها ​ديلارا​ في السخرية من الإعلامية ديما صادق .

وظهرت الطفلة هي ترقص على انغام ريمكس ساخر من ردة فعل الاعلامية ​ديما صادق​ لدى سرقة هاتفها منذ ايام قليلة خلال مشاركتها في الثورة التي تحصل حاليا في بيروت.

واتهمت الجماهير دومينيك بإستغلال صورة ابنتها كي يتحدث عنها الناس عبر السوشيال ميديا.