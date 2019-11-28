بالفيديو..دومينيك حوراني تستغل إبنتها للسخرية من ديما صادق
أثارت الفنانة دومينيك حوراني ، حالة من الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو تستغل فيه إبنتها ديلارا في السخرية من الإعلامية ديما صادق .
وظهرت الطفلة هي ترقص على انغام ريمكس ساخر من ردة فعل الاعلامية ديما صادق لدى سرقة هاتفها منذ ايام قليلة خلال مشاركتها في الثورة التي تحصل حاليا في بيروت.
واتهمت الجماهير دومينيك بإستغلال صورة ابنتها كي يتحدث عنها الناس عبر السوشيال ميديا.
سرقولي تلفوني جيل الثورة السلمية مع حبنا الإعلامية ديما صادق #ابنتي_ديلارا pic.twitter.com/t2envfBCTd
— Dominique Hourani (@DominiqueHorani) November 26, 2019
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