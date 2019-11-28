السفارة في القاهرة تنفي تصريحات عن السفير نقلي

القاهرة(صدى):

نفت سفارة المملكة لدى مصر، إدلاء السفير ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية بشكل منفرد أو جماعي.

ويأتي ذلك إشارة منها إلى الخبر المنشور في أحد المواقع الإخبارية بتاريخ 2019/11/28، وما تضمنه من تصريحات منسوبة للسفير.

وأعربت السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة في العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.