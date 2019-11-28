زوجة تطلب الطلاق بسبب وزنها الزائد

القاهرة(صدى):

دفعت السمنة زوجة مصرية لطلب الطلاق من زوجها، بعد أن سخر من وزنها الزائد مما تسبب لها في حالة نفسية.

وقالت الزوجة : شعرت بالوحدة وأنا زوجة خاصة أن إهمال زوجى لى وصل لحد النفور والاشمئزاز وعندما حاولت التعامل معه بالرفق سخر منى وطالبنى بالوقوف أمام المرآة مؤكدا لى أننى خدعته بعد تشوه جسدى بسبب الإنجاب.

وأصافت : عرضت نفسي على أكثر من طبيب وحاولت التخلص من السمنة لكنى عجزت عن ذلك تماما خاصة أننى اكتشفت إصابتى بالغدة الدرقية والتى تحتاج إلى فحوصات طبية كثيرة وعلاج لفترة طويلة.

تابعت : قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لإنقاذى من براثن هذا الرجل الذى لم يرحم مرضى أو يقدر احتياجى النفسي له.