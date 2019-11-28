حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الجمعة

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الجمعة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتشمل السواحل منها».

وتمتد الحالة إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق، القصيم، الشرقية والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.