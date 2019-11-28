بالصورة.. إيفانكا ترامب برفقة والدتها في الطفولة

واشنطن(صدى):

أشعلت صورة إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي طفلة برفقة والدتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت إيفانكا في الصورة برفقة والدتها إيفانا الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي، وهي تساعدها في تحضير مائدة عيد الشكر.

ونشرت إيفانكا هذه الصورة، معلقة «السعادة صناعة منزلية»، فيما أكد المتابعين أن إيفانكا كانت جميلة ومازالت جميلة أيضًا، كما أنها تشبه والدتها.