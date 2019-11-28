رئيس الوزراء الإماراتي: تاريخ المنطقة يتغير بسبب الأمير محمد بن سلمان

أبو ظبي(صدى):

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وقال الشيخ محمد بن راشد: « استقبلت في دبي اليوم بكل الود والمحبة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة، حللت أهلا بين أهلك وأحبابك، التاريخ يصنعه الشجعان، وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان».