بالفيديو والصور.. هجوم شرس من أسراب الجراد على الليث

نايف السالم(صدى):

هاجمت أسراب الجراد الصحراوي القادمة من شرق إفريقيا، نطاق واسع من مناطق محافظة الليث؛ وذلك في ظل الظروف البيئية الملائمة للنضج والتكاثر بالمحافظة.

وواجه مكتب الليث التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، هذا الهجوم الشرس من خلال تجهيز 7 فرق مكافحة أرضية مدعومة بـ4 فرق من قبل مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة تساندها طائرة الرش الجوي.

كما قرر وضع جميع هذه الإمكانيات على مدار الساعة للعمل ميدانيًا تحت إشراف مختصين في أعمال الاستكشاف، فضلًا عن إقامة معسكر مجهز بالكامل يتوسط موقع الإصابة؛ لتقديم الدعم اللوجيستي من «سكن، مبيدات سيارات، وأدوات سلامة مطبخ» ليكون نقطة انطلاق الفرق الميدانية وتلقي الشكاوى والبلاغات.

وتهدف هذه الجهود إلى مواجهة الهجوم والسيطرة التامة على الوضع ومنع المزيد من الأسراب من النضوج ووضع البيض ما يؤدي لتكاثرها، بينما تواجه الفرق الميدانية عائقًا يتمثل في النحالين والرعاة؛ نظراً لوجودهم بالقرب من مواقع الإصابة.