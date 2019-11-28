العراق تفوز باستضافة «خليجي 25» في البصرة

طلال الغامدي(صدى):

استضاف العراق النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وذلك بالإجماع من قبل رؤساء الاتحادات الخليجية وأمناء السر خلال المؤتمر العام للبطولة الذي عقد اليوم الخميس.

وأوضح الاتحاد الخليجي لكرة القدم عبر حسابه على موقع “تويتر”: “بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج، فإن مدينة البصرة (بجنوب العراق) ستستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج”.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج، بعد نسخة عام 1979 التي أقيمت في بغداد.

ومن المقرر أن يستضيف العراق بطولة “خليجي 23″، لكن تم سحبها بسبب الحظر المفروض على الكرة العراقية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم”الفيفا” آنذاك، لكن بعد رفع الحظر أصبح العراق جاهزا لاستضافة البطولة.

واحتضنت العاصمة القطرية الدوحة حاليا، منافسات بطولة “خليجي 24” بمشاركة ثمانية منتخبات.