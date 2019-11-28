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«حساب المواطن» يجيب على استفسار خاص بموعد إيداع الدعم لمن تمت دراسة أهليتهم

«حساب المواطن» يجيب على استفسار خاص بموعد إيداع الدعم لمن تمت دراسة أهليتهم
علي القحطاني(صدى):

رد برنامج ” حساب المواطن ” عن تساؤل خاص بموعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين، الذين تمت دراسة أهليتهم.

وتوجه ” مواطن ” بتساؤل لـ حساب المواطن على ” تويتر ” مفاده: ” أنا مسجل جديد ووصلتني رسالة تمت دارسة الأهلية وحالة الطلب مكتمل كليًا، ثم جائتني رسالة تم التحقق من الآيبان.. متى يتم الصرف ؟ ” .

وأجاب ” حساب المواطن ” قائلآ: ” هذه الرسالة إجراء تقني روتيني وتعني أنه تم التحقق من صحة حسابك البنكي وربطه بطلبك في حساب المواطن ” .

وأضاف: ” وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، سيشملك الدعم بتاريخ 10 ديسمبر ” .


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