بالفيديو.. مريم حسين تثير الجدل بعد ظهور علامات الحمل عليها

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت الفنانة المغربية الجدل بفيديو جديد على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، إذ ظهر عليها فاجأة علامات الحمل .

ولم تعلق الفنانة على المقطع ، بينما اعتقد البعض أن الفيديو حقيقي ، وبعض المتابعين رأوا أنه مشهد تمثيلي ضمن أعمالها .

وأظهر الفيديو الذي تم إلتقاطه بكامبرا مخبأة ، الفنانة المغربية وهي منتفخة البطن وتطلب من امرأتين المساعدة ، فيما ظهرت مستلقية على سرير للفحص الطبي بمشهد آخر .

الجدير بالذكر أن مريم حسين انفصلت قبل ثلاثة اعوام من عارض الأزياء المواطن فيصل الفيصل ، أثناء حملها من طفلتها الأميرة التي تعيش بحضانتها الآن .