  • الخميس 28

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. مريم حسين تثير الجدل بعد ظهور علامات الحمل عليها

بالفيديو.. مريم حسين تثير الجدل بعد ظهور علامات الحمل عليها

بالفيديو.. مريم حسين تثير الجدل بعد ظهور علامات الحمل عليها
مليكة فؤاد(صدى):

أثارت الفنانة المغربية الجدل بفيديو جديد على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، إذ ظهر عليها فاجأة علامات الحمل .

ولم تعلق الفنانة على المقطع ، بينما اعتقد البعض أن الفيديو حقيقي ، وبعض المتابعين رأوا أنه مشهد تمثيلي ضمن أعمالها .

وأظهر الفيديو الذي تم إلتقاطه بكامبرا مخبأة ، الفنانة المغربية وهي منتفخة البطن وتطلب من امرأتين المساعدة ، فيما ظهرت مستلقية على سرير للفحص الطبي بمشهد آخر .

الجدير بالذكر أن مريم حسين انفصلت قبل ثلاثة اعوام من عارض الأزياء المواطن فيصل الفيصل ، أثناء حملها من طفلتها الأميرة التي تعيش بحضانتها الآن .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *