الإطاحة بـ3 أشخاص يرجون العرق المسكر بمكة 

نايف السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، بثلاثة أشخاص بحوزتهم مادة العرق المسكر وقطعة يُشتبه في أن تكون حشيشًا؛ بعد الاشتباه في مركبة كانت متوقفة في حي النسيم بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، اشتبهت دوريات الأمن بمركبة متوقفة في حي النسيم بمكة وبداخلها ثلاثة أشخاص، وعند تفتيشهم عُثر بحوزتهم على مادة العرق المسكر بسعة 600 مل و11 قطعة صغيرة بنية اللون يُشتبه في أن تكون مادة الحشيش.

وأحالت الجهات الأمنية بمكة المتهمين، لمكافحة المخدرات بحكم الاختصاص، وجرى التحفظ عليهم والمضبوطات.