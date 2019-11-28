الكشف عن موعد إصدار «الشنينجن الخليجي» بين المملكة والإمارات

أبو ظبي(صدى):

كشف المهندس سلطان المنصوري وزير الإقتصاد الإماراتي عن إصدار الشينجن الخليجي بين المملكة والإمارات خلال العام المقبل 2020 .

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع للإمارات لنمو أواصر العلاقات على مختلف الأصعدة مع الدولة الشقيقة .

وتتعاون الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات على إصدار الشينجن بين البلدين لسهولة تنقل السياح والمقيمين بين السعودية والإمارات ، بما يسهم في زيادة تدفق واردات السياحة والإستثمارات .

الجدير بالذكر أن هناك ما يزيد عن 20 مليون مقيم من جنسيات عربية وأجنبية يعملون في البلدين ، بخلاف 22 مليون سائح سنويًا يزور الإمارات و 20 مليون زائر سنوي للمملكة ، ما سيخدم هذا العدد الهائل .