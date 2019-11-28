بالفيديو.. بدرية أحمد تثير ضجة باستعراض رسمة الحناء على ساقها

أبو ظبي(صدى):

أثارت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد ، ضجة واسعة بين متابعيها بنشر فيديو تستعرض فيه ساقها وقدمها بعدما طبقت عليهما نقشاً مصنوعاً من الحناء.

وتعرضت الفنانة بسبب الفيديو لللنقد اللاذع الذي وصل في بعض الأحيان إلى حد الشتم ، كذلك تناقل بعض تلك الحسابات فيديو آخر للفنانة قامت بتسجيله بنفسها أثناء حضورها إحدى المناسبات.

وظهرت فيه وهي ترتدي ملابس مناسبة للحفلات ولفتت الأنظار بوقوفها إلى جانب شاب لم تعرف هويته قبل أن تقوم بالتمايل والالتفاف حوله واضعة يدها على كتفه وهو ما دفعه إلى الضحك والشعور بالخجل.