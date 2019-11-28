بالصور.. هبوط إضطراري مثير للدهشة لطائرة سعودي على طريق سيارات بأمريكا

واشنطن(صدى):

تمكن طالب طيران سعودي بالولايات المتحدة من السيطرة على موقف طارئ أثناء تحليقه في سماء ولاية فلوريدا الأمريكية إثر مشاكل بالوقود بطريقة إحترافية .

ووفقاً للسلطات المحلية ، فوجئ قائدوا السيارات بطائرته تهبط على الطريق إلا أنه أبهر الجميع بقدرته على التحكم بالطائرة دون إصابة أي شخص أو الإصطدام بأي مركبة ، أو أعمدة الكهرباء ، وانحصرت الأضرار في تعطيل الطريق فقط .

وقال الطيار “27 ” عام أنه اضطر للهبوط في وسط الطريق بسبب مشاكل مفاجئة في الوقود .