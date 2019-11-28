بالصور.. هبوط إضطراري مثير للدهشة لطائرة سعودي على طريق سيارات بأمريكا
تمكن طالب طيران سعودي بالولايات المتحدة من السيطرة على موقف طارئ أثناء تحليقه في سماء ولاية فلوريدا الأمريكية إثر مشاكل بالوقود بطريقة إحترافية .
ووفقاً للسلطات المحلية ، فوجئ قائدوا السيارات بطائرته تهبط على الطريق إلا أنه أبهر الجميع بقدرته على التحكم بالطائرة دون إصابة أي شخص أو الإصطدام بأي مركبة ، أو أعمدة الكهرباء ، وانحصرت الأضرار في تعطيل الطريق فقط .
وقال الطيار “27 ” عام أنه اضطر للهبوط في وسط الطريق بسبب مشاكل مفاجئة في الوقود .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88019 ] نشر منذ 18 دقيقة
الحمد لله على السلامه ، والله يستر من اللي جاي ..