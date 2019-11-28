الجمارك: على المتسوقين إلكترونيا في الجمعة البيضاء الحصول على نسخة البيان الجمركي

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للجمارك ، عبر حسابها الرسمي بتويتر ، اليوم الخميس ، على المتسوقين عبر المتاجر الإلكترونية خلال الجمعة البيضاء ، بضرورة الحصول على نسخة من البيان الجمركي .

وقالت الجمارك ، إذا كنت تنوي التسوّق عبر المتاجر الإلكترونية في يوم الجمعة البيضاء، تأكد من حصولك على نسخة من البيان الجمركي عبر شركة الشحن، حتى تتأكد من تفاصيل جميع مدفوعاتك المالية.

وتابعت الجمارك أنه تفرض الرسوم الجمركية على الشحنة التي تتجاوز قيمتها 1000 ريال (شاملة رسوم الشحن) بحسب نوع الشحنة.