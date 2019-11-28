السبب وراء رغبة النساء بارتداء ملابس تكشف مفاتنهن 

كانبرا(صدى):

قام العلماء الأستراليون بإجراء تجربة اختبارية شارك فيها أكثر من 300 شخص لمعرفة السبب وراء رغبة النساء في ارتداء الملابس التي تكشف عن مفاتنهن أكثر مما تسترها.

وتبين أن النساء اللاتي حصلن على دور أقل من الرجال في المجتمعات التي كان فيها التفاوت الاقتصادي أكثر وضوحا اخترن أكثر الملابس المفتوحة التي تكشف صراحة الكثير من مفاتنهن.

ويرجح بأن النساء كن قلقات للغاية بشأن وضعهن الاجتماعي وبهذه الطريقة حاولن رفعه، وبالنسبة للنساء الجميلات، قد تكون هذه هي الاستراتيجية الصحيحة لتحقيق المساواة ولو افتراضيا.

واعتبر علماء النفس، أن ارتفاع عدم المساواة الاقتصادية أدى إلى زيادة اهتمام النساء بمظهرهن ويزيد في رغبتهن بالكشف عن مفاتنهن.