فيفا يرفع تصنيف الأخضر مركزين

نواف السالم(صدى):

رفع الإتحاد الدولي “فيفا ” تصنيف المنتخب الوطني لشهر نوفمبر مركزين ليحل في المركز الأ 67 عالمياً مقارنةً بالمركز 69 لتصنيف اكتوبر الماضي .

وجاء المنتخب الياباني في صدارة ترتيب المنتخبات الآسيوية عالمياً ، وحلً الأخضر في المركز السادس آسيوياً خلال الشهر الجاري .

كما حلً الأخضر في وصافة ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 بـ 8 نقاط خلف أوزبكستان ، مع تأخره بمباره عن المنتخب الأوزبكي .

الجدير بالذكر أن الأخضر تمكن من الفوز على أوزباكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما تعادل سلباً أمام البارجواي في مباراة ودية .