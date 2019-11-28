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وظائف هندسية للجنسين في مجموعة العبيكان للاستثمار

وظائف هندسية للجنسين في مجموعة العبيكان للاستثمار
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مجموعة العبيكان للاستثمار عبر موقعها الرسمي ، وظيفة هندسية لأصحاب الخبرة من الرجال والنساء للعمل في الشركة في مدينة الرياض وفق المسمى الوظيفي ” مهندس عملية ” .

واكدت المجموعة أنه من شروط التقدم للوظيفة ، أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في مجال ذو صلة ، الخبرة لمدة 5 أعوام في مجال ذو صلة ، الخبرة السابقة في العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومراقبة العلميات، وإدارة الخط في مجال الإنتاج ذو الصلة ، إجادة اللغة الإنجليزية ، إجادة العمل على برامج مايكروسوفت أوفيس ، القدرة على تطوير تعليمات العمل، والتقارير الإحصائية ، والمهارات القوية في الاتصال.

وأوضحت أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من أمس الأربعاء بتاريخ 27/11/2019 ميلادي ، ويتم التقديم من خلال الرابط التالي : هنا 

 


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