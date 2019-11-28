كارول سماحة تصفع المتحدث باسم نتنياهو
صفعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بردها القوي عليه بعدما اتهمها بدعم العنصرية ومعاداة السامية بسبب إعادة نشرها لمقطع فيديو للفنانة “ماجدة الرومي ” تتحدث فيه عن بروتوكولات حكماء صهيون .
وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي : تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالًا للتسامح ولرفض العنصرية، البروتوكولات زورت بروسيا في القرن الـ19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي، من يدعمها يدعم النازيين، يا عيب الشوم .
وردت عليه “سماحة ” قائلة : الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروسًا بالإنسانية والأخلاق، ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟، أو جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها كما في الجولان والقدس ضد كل الأعراف والقوانين الدولية .
واتهمها المسؤول الإسرائيلي بالتهرب من مسؤوليتها واتباع العنصرية بعد مقتل 6 ملايين يهودي في مذابح النازية ، لترد قائلة : قتل 6 ملايين يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال فلسطين ، تزوير الحقائق التاريخية واستثارة مشاعر الشفقة والتعاطف قد أثبت التاريخ أنها تخصصكم، تصرفاتكم هي الأبعد عن كرامة الإنسان وهذه هي معاداة السامية .
وأثار رد ” كارول ” إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بعدما أغلقت الأبواب على محاولة تشوية صورتها وصورة الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي وطمس الحقائق .
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