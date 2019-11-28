كارول سماحة تصفع المتحدث باسم نتنياهو

بيروت(صدى):

صفعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بردها القوي عليه بعدما اتهمها بدعم العنصرية ومعاداة السامية بسبب إعادة نشرها لمقطع فيديو للفنانة “ماجدة الرومي ” تتحدث فيه عن بروتوكولات حكماء صهيون .

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي : تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن ‏تكونا مثالًا للتسامح ولرفض العنصرية، البروتوكولات زورت بروسيا في القرن الـ19 بغية التحريض على ‏الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي، من يدعمها يدعم ‏النازيين، يا عيب الشوم .

وردت عليه “سماحة ” قائلة : الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروسًا بالإنسانية ‏والأخلاق، ماذا عن عنصريتكم والتفرقة بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟، أو ‏جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، واحتلال أراضي الغير وضمها كما في الجولان والقدس ضد ‏كل الأعراف والقوانين الدولية .

واتهمها المسؤول الإسرائيلي بالتهرب من مسؤوليتها واتباع العنصرية بعد مقتل 6 ملايين يهودي في مذابح النازية ، لترد قائلة : قتل 6 ملايين يهودي لا يعطيكم حق احتلال أراضي الغير وسفك دماء أطفال ‏فلسطين ، تزوير الحقائق التاريخية واستثارة مشاعر الشفقة ‏والتعاطف قد أثبت التاريخ أنها تخصصكم، تصرفاتكم هي الأبعد عن كرامة الإنسان وهذه هي معاداة السامية .

وأثار رد ” كارول ” إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بعدما أغلقت الأبواب على محاولة تشوية صورتها وصورة الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي وطمس الحقائق .