صورة مركبة لترامب تثير سخرية السوشيال ميديا 

واشنطن(صدى):

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متابعيها عبر مواقع السوشيال ميديا بصورة مركبة لوجهه على جسد بطل فيلم الملاكمة «روكي بالبوا» للممثل الأمريكي سلفستر ستالون.

وعرض ترامب الصورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مما أثارت سخرية المتابعين الذين وجدوا أنه تصرف طائش ولا يليق برئيس دولة.

واعتبر البعض في صورة ترامب رسالة منه تحاكي قصة بطل الفيلم في جزئه الأول، والذي يصور خشية البطل من استبداله في مسابقة رياضية تنافسية.

يذكر أن البطل من أصول أمريكية إيطالية من الطبقة العاملة، ويوظف شعوره بانعدام الأمن بتأكيد اعتزازه لينتصر على خصمه، في تلميح إلى أنه الخصم الأقوى في وجه محاولات عزله.