حريق هائل بشقة سكنية في مبنى مكون من 4 طوابق بالطائف 

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شب حريق هائل في شقة ببناية مكونة من أربعة أدوار في حي نخب بالطائف، مما أدى إلى حدوث عدة إصابات باختناق، كما نُقلت إحداها للمستشفى بينما عولجت الحالات الأخرى بالموقع.

وأخمد الدفاع المدني بمكة الحريق الذي اندلع بشقة بالدور الثالث، لبناية من أربعة أدوار بحي نخب، وجاء ذلك بعد ورود بلاغ يفيد باندلاع حريق بشقة بالدور الثالث وبالتزامن مع وصول الفِرَق لموقع الحادث كانت سحب الدخان تتصاعد من نوافذ منطقة الاحتراق؛ بينما امتلأت أروقة الشقة بالأدخنة؛ مما استدعى اقتحامها من قِبَل فِرَق الإنقاذ.

وأخلت فرق الدفاع المدني بمكة عدد عشر حالات عن طريق سيارة السلالم والسلالم الداخلية، تأثر عدد منهم بحالة اختناق، تلقوا العلاج في موقع الحادث عن طريق فِرَق الهلال الأحمر.

وبحثت فِرَق الإطفاء عن مصادر اللهب، وتبين أنه بأحد الغرف الداخلية، وسيطرت الفِرَق عن طريق الفروع الأرضية علي الحريق، ثم تلا ذلك تهوية منطقة الحريق من الأدخنة المتصاعدة.