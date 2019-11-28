«سند الزواج» يوضح مدى إمكانية تسجيل من يزيد عمره عن 18 عام
أكد برنامج سند محمد بن سلمان أنه يجب أن يكون عمر المتقدم للإستفادة من مبادارة سند الزواج ما بين 21 وحتى 40 عام بالنسبة للرجل ، بينما يجب أن يتراوح عمر الزوجة ما بين 18 وحتى 40 عام .
جاء ذلك رداً على مواطن عمره 20 عام ويتساءل حول أحقيته بالتقدم للإستفادة من مبادرة سند للزواج .
الجدير بالذكر أنه يشترط أيضاً لأهلية المتقدم أن يكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة على الأقل وأن يكون مواطناً وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال ، بالإضافة إلى إجتياز دورة الوعي المالي .
وكان برنامج سند الزواج قد أعلن أنه تم الصرف لـ 26 ألف شاب من مختلف مناطق المملكة بإجالي عطاق يتجاوز 520 مليون ريال .
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