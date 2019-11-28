«سند الزواج» يوضح مدى إمكانية تسجيل من يزيد عمره عن 18 عام

حمود العنزي(صدى):

أكد برنامج سند محمد بن سلمان أنه يجب أن يكون عمر المتقدم للإستفادة من مبادارة سند الزواج ما بين 21 وحتى 40 عام بالنسبة للرجل ، بينما يجب أن يتراوح عمر الزوجة ما بين 18 وحتى 40 عام .

جاء ذلك رداً على مواطن عمره 20 عام ويتساءل حول أحقيته بالتقدم للإستفادة من مبادرة سند للزواج .

الجدير بالذكر أنه يشترط أيضاً لأهلية المتقدم أن يكون حاصل على مؤهل الثانوية العامة على الأقل وأن يكون مواطناً وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال ، بالإضافة إلى إجتياز دورة الوعي المالي .

وكان برنامج سند الزواج قد أعلن أنه تم الصرف لـ 26 ألف شاب من مختلف مناطق المملكة بإجالي عطاق يتجاوز 520 مليون ريال .