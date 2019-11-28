بعد سنوات من رفضه.. تامر حسني يعلن تعاقده مع شقيقه لإنتاج فيلمه الجديد

القاهرة(صدى):

تعاقد الفنان تامر حسني للمرة الأولى مع شقيقه المنتج حسام حسني؛ لإنتاج فيلمه الجديد بعد سنوات من رفضه للتعاون بينهما.

وعن ذلك، نشر تامر حسني عبر حسابه على ” انستجرام ” صورة له مع شقيقه لحظة توقيع العقد، قائلآ: ” حسام أخويا الكبير كان نفسه يدخل عالم الإنتاج الفني من ٥ سنين وينتجلي، وأنا الحقيقة كنت دايماً برفض وكان بيزعل مني ” .

وتابع: ” أنا في الصورة دي كنت قاعد بمضي عقد أول فيلم إنتاجه وكان بيقولي طلعت عيني عشان القعدة دي، وأنا كنت بقوله إوعى تزعل مني أنا كنت بعلمك تكون قد المسؤولية لوحدك ” .

وأضاف ” تامر ” : ” دلوقتي بأمانة أنت قدها وأنا اللي فخور إنك بتنتج لي عشان شايفك بجد شخص بقى شاطر جدًا “.