توضيح من «حماية المستهلك» بشأن المشروبات المحلاة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أن المشروبات المحلاة هي أي منتج يضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب أو مركزات أو مساحيق أو الجل أو المستحضرات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

ومن المقرر أن هيئة الزكاة والدخل تبدأ من يوم الأحد المقبل 1 ديسمبر 2019م، تطبيق قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

وشملت المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، حيث ستكون الضريبة عليها بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلي أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75% فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.