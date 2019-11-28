نشأت في بيت شعر واختارت لقب المعتاد.. أبرز المعلومات عن الشاعرة فاطمة المعتاد

نايف السالم(صدى):

ترشحت الشاعرة السعودية فاطمة المعتاد للجولة ” ٤٨ ” ببرنامج ” شاعر المليون ” للموسم التاسع، حيث أبرزت الشاعرة موهبتها بجدارة أمام لجنة التحكيم، وسنستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عنها.

• نشأة فاطمة المعتاد

نشأت ” المعتاد ” في بيت شِعر ورباها والدها على تذوق شعر كبار شعراء الجيل الماضي و التعرف عليهم؛ فنشأت على محبة الشعر.

كما كانت ” فاطمة ” تقرأ لشعراء من الجيل القديم الذين سطروا تاريخهم في الشعر الوطني، والتي عرفت عنه كثيرًا من خلال والدها.

• لقب ” المعتاد ”

اختارت ” فاطمة ” لقب ” المعتاد ” لكي تقوم بإلغاء العنصرية و جعل الجميع يهتمون بالشعر كشعر، وذلك بعيدًا عن البحث في لقب أو عائلة أو منطقة.

• آراء لجنة التحكيم بـ ” شاعر المليون ”

أبرزت الشاعرة فاطمة المعتاد موهبتها بالحلقة الثانية من برنامج ” شاعر المليون ” ، ووقفت أمام لجنة التحكيم معتزة بتجربتها الشخصية؛ لتنال استحسان لجنة التحكيم.

وأعرب الدكتور غسان الحسن عن إعجابه بالنص واختيارها موضوعه، مشيرًا إلى أنه نصٌّ جيد ومتقن.

فيما أشاد سلطان العميمي بـ ” الشاعرة والنص ” ، فعلى الرغم من أن موضوع القصيدة تقليدي إلا أن الشاعرة تناولته بتميز وتركت فيه بصمتها الخاصة.

كما تحدث حمد السعيد عن الافتتحاية، قائلآ: ” أثلجتِ صدري بهذا الحضور” .