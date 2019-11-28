أطباق الميلامين.. الطعام به سم قاتل !

برلين(صدى):

ينتشر استخدام الأواني “الميلامين ” في العديد من المطابخ دون الإنتباه لخطورتها خاصةً مع الطاعم الساخن أو حتى الدافئ! .

وأكد علماء ألمان أن تلك الأواني تسبب أخطر الأمراض وعلى رأسها السرطان فضلاً عن أضرار الكلى والمثانة والمسالك التنفسية والجلد وحتى العين .

وأرجع العلماء ذلك لوجود مادة ” راتنج فورمالديهايد ” المعروفة بـ “الميلامين ” والتي تذوب في الطعام بمجرد أن تكون حرارته 70 درجة مئوية أي أنه ليس في درجة الغليان ، ومن ثم تصل إلى الجسم ، محذرين من استخدامها .