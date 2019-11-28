بالصور.. شيفروليه كورفيت C8 تخطف الأنظار في أول ظهور لها بالمملكة 

الرياض(صدى):

فاجئت شيفروليه جميع زوار معرض الرياض للسيارات بعرضها لكورفيت C8 الجديدة كليا لأول مرة في المملكة، حيث أن سيارة شفروليه كورفيت ستينغراي 2020 تتمتع بتسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من ثلاث ثوانٍ عندما تكون مزودة بحزمة الأداء Z51.

وأوضحت العلامة التجارية أن هذه السيارة الرياضية الفائقة يمكن أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 2.9 ثانية، وأن تقطع مسافة ربع ميل في 11.2 ثانية بسرعة 121 ميلاً في الساعة (195 كيلومتر في الساعة)، عندما تكون مزودة بحزمة الأداء Z51.

ويمكن أن يتحقق هذا الأداء الفائق من خلال صيغة تنطوي على تحيز الوزن الخلفي، وتكنولوجيا الإطارات، والديناميكات الهوائية، وضبط الهيكل، وعلى رأس كل ذلك، مجموعة توليد القوة. ويعد محرك LT2 V-8 ذو الكتلة الصغيرة بسعة 6.2 لتر مع ناقل الحركة ثنائي القابض بثماني سرعات أهم عاملين في الأداء المذهل لهذه السيارة.

وزودت سيارة ستينغراي 2020 بمحرك شفروليه الجديد من الجيل القادم V8 LT2 ذو الكتلة الصغيرة سعة 6.2 لتر، وهو المحرك الوحيد بنظام التنفس الطبيعي ضمن فئة محركات V8، حيث يعد محرك LT2 من أهم ما تم تقديمه في تاريخ كورفيت حتى الآن على صعيد محركات V-8 صغيرة الكتلة عالية الأداء ذات التنفس الطبيعي.

واحتفظ نظام التشحيم في محرك LT2 بالزيت في خزان الحوض الجاف خارج علبة المرافق بالمحرك، مما يوفر أداءً استثنائيًا للمحرك حتى في مستويات تسارع جانبية تتجاوز معدل 1G في جميع الاتجاهات. وتساهم حجرة الزيت المنخفضة الارتفاع والمصبوبة بالضغط العالي على غرار بعض الأجزاء الكبيرة في هيكل كورفيت، بتقليل الكتلة الإجمالية، ويبلغ سمكها 3.5 ملم فقط. كما يحتوي فلتر الزيت المثبت بحجرة الزيت في محرك LT2 ومجموعة التبريد، على قنوات للزيت وسائل التبريد، مما يتيح زيادة في قدرة التبريد بنسبة 25% مقارنة بمحرك LT1.