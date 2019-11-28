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بالفيديو.. «المصلح» يحسم الجدل بشأن الصلاة خلف إمام يسرع في صلاته

بالفيديو.. «المصلح» يحسم الجدل بشأن الصلاة خلف إمام يسرع في صلاته
نايف السالم(صدى):

كشف عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، عن حكم الصلاة خلف الإمام الذي يُسرع ولا يطمئن في صلاته، قائلا إنه يجوز مفارقته وإكمال الصلاة منفرداً أو البحث عن جماعة أخرى.

وأوضح المصلح خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”:” إذا كان الإمام لا يتم الركوع والسجود في الصلاة فيجب مفارقته”، كما استشهد بقول النبي (ﷺ):”اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالسا”.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 4 ساعات

جزاك الله خير يا شيخ ..

[ عدد التعليقات: 88021 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 59 دقيقة

هذا من البقية الصالحه ولا نزكي على الله احدا

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