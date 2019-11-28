بالفيديو.. «الرواس» للمنتخب الكويتي: والله لو لاعبين الهلال موجودين ماتشوفون الفوز!

طلال الغامدي(صدى):

علق المحلل العماني أحمد الرواس على هزيمة المنتخب الوطني أمس الأربعاء أمام الكويت في أول لقاءاته ببطولة كأس الخليج .

وردً “الرواس ” الناقد الرياضي بقناة الدوري والكآس خلال برنامج “المجلس ” بجملة حاسمة قائلاً : والله لو لاعبين الهلال موجودين ماتشوفون الفوز!

وكانت الكويت قد فازت على الأخضر في لقاء بطولة كأس الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، بينما أكد المحللين أن ” الأخضر ” لا زال في دائرة المنافسة بالتركيز على نتائج المباراة الثانية من أجل العودة .

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