بالفيديو.. «الرواس» للمنتخب الكويتي: والله لو لاعبين الهلال موجودين ماتشوفون الفوز!
علق المحلل العماني أحمد الرواس على هزيمة المنتخب الوطني أمس الأربعاء أمام الكويت في أول لقاءاته ببطولة كأس الخليج .
وردً “الرواس ” الناقد الرياضي بقناة الدوري والكآس خلال برنامج “المجلس ” بجملة حاسمة قائلاً : والله لو لاعبين الهلال موجودين ماتشوفون الفوز!
وكانت الكويت قد فازت على الأخضر في لقاء بطولة كأس الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، بينما أكد المحللين أن ” الأخضر ” لا زال في دائرة المنافسة بالتركيز على نتائج المباراة الثانية من أجل العودة .
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كان زمان[ عدد التعليقات: 3815 ] نشر منذ 6 دقائق
هو صادق ..بيكون هناك فرق ..!!