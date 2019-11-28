مواطنة تلد على متن طائرة الخطوط الجوية بعد نصف ساعة من إقلاعها

رافع فريح(صدى):

عندما اقلعت طائرة الخطوط الجويّة السعودية رحلة رقم sv1228 من مطار عرعر الى مطار الملك خالد بالرياض وبعد الاقلاع بنصف ساعة محلّقة في السّماء في اتّجاه مطار الملك خالد بالرياض عندها فاجئ المخاض المسافرة(العنزية) على الرحلة ومن حسن الحظ كان على متن الطّائرة بين الركّاب طبيبة سارعت بعمل الواجب وقامت بتوليدها وبمساعدة طاقم الطّائرة.

وتمّت الولادة الحمد لله بكل يسر وسهوله واحتفل طاقم الطّائرة بالمولود الجديد وقام البعض منهم بالتقاط صور لهم مع الطفل والطاقم وقام الركاب وطاقم الطائرة بتقديم التهنئة لوالد الطفل محمد سالم العنزي وتحمدوا على سلامة والدته.

وفي مثل هذه الحالة يتولّى قائد الطّائرة تسجيل ساعة الولادة، كما يسجّل فوق سماء أيّ بلد او مدينة تمت الولادة علماً أن جل القوانين تعتمد المكان المتجهة إليه الطّائرة كمكان للولادة الواجب ذكره في سجلّات الحالة .

وخلافاً لما يشاع من أنّ كل مولود على الطّائرة يتمتّع بحق السّفر المجاني طول عمره على حساب شركة الطّيران التي ولد على متن إحدى طائراتها فإنّ هذه الفكرة المنتشرة بين النّاس لا أساس لها من الصحّة.

“صدى” تقدم التهنئة لوالد الطفل وتتمنى أن يجعله من مواليد السعادة.